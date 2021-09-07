المقري: يجب تجميد جميع الأجسام القائمة باستثناء مجلس النواب

قال المحلل السياسي الليبي، عبد الله المقري إن “الحقيقة التي لم يظهرها من هم في أعلى سلم المشهد الليبي هو أنهم يظهرون الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ويطلقون التصريحات والبيانات وهم في الباطن يعملون على عدم إنجازها واستحقاقها في موعدها ويضعون الشروط التعجيزية في سبيل ذلك”.

المقري، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك، أضاف: “وهم يدركون أن هذه الانتخابات قد تفرز قوة وطنية شهدت عبثهم وفسادهم وتشبثهم بالسلطة والمغانم طيلة هذه العشر سنوات وهم يلتقون في ذلك مع قادة الميليشيات”.

وتابع؛ “وبالتالي سيتولى القانون شؤونهم ويحدد الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب الليبي والوطن والذي يجري في تونس مثال على ذلك”.

وأوضح المقري “يتطلب الأمر تجميد جميع الأجسام القائمة باستثناء مجلس النواب الذي عليه أن يتولى الإجراءات التالية: تكوين حكومة يناط بها الإعداد والإشراف على الانتخابات وفي وقتها فقط، ويصبح مهام مجلس النواب إصدار القوانين والترتيبات مع المفوضية العليا للانتخابات، وتكليف لجنة 5 + 5 تأمين عملية الانتخابات، ويقوم مجلس النواب بتكليف لجنة 5 + 5 بتولي مغادرة القوات الأجنبية والميليشيات وتحل محل وزارة الدفاع ومهام الوزارة”.

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