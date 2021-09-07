بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021.
رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-
• الطقس: تكاثر للسحب هذا اليوم علي اغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية احيانا.
•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول مساء الغد إلي شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 30) مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض المناطق.
•الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 31) مْ على اغلب المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة فد يصحبها خلايا رعدية احيانا.
•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34- 39) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 39) مْ.
غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:24).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:46).
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