وفد سوداني في الكفرة لإحياء التوأمة التجارية والاستثمارية

زار وفدٌ سودانيٌ، من ولاية شمال دارفور، بلدية الكفرة؛ في سبيل السعي لإحياء مشروع التوأمة التجارية والاستثمارية بين الطرفيْن.

وعقد الوفد السوداني، برئاسة إدريس تيراب، اجتماعًا بديوان مجلس بلدية الكفرة، شهد بحث إمكانية تفعيل الحركة التجارية بين الجانبيْن، بما يحقق المنافع والفوائد المشتركة لكلٍّ منهما، إضافةً إلى مناقشة أسس مشروع المنطقة التجارية الحرة في الكفرة.

وقد ناقش الطرفان الجانب الأمني المرتبط بعمليات الخطف في الصحراء الكبرى من قبل بعض العصابات، والتي قد تُعيق تنفيذ هذه المشاريع والبرامج.

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