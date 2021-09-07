نشرة الصيد البحري المتوقعة (7 سبتمبر 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية نشطة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء هطول المطر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرّقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

•الرياح بحرية إلى شمالية غربية تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 5 و10 عقد.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

•الرؤية جيدة.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

•الرياح شمالية غربية إلى بحرية على ساحل الخليج، بينما تكون شمالية شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 مترا.

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