الطبلقي: أجرينا تعديلات على قانون انتخاب الرئيس وتحويله إلى اللجنة التشريعية

أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن جلسة البرلمان الرسمية التي ستعقد اليوم الثلاثاء خصصت لاستجواب الحكومة.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين قالت: من المفترض أن يكون رئيس الحكومة جهز الإجابة على كافة على الأسئلة مع الوزراء كل حسب اختصاصه”.

وأضافت: “قمنا بإجراء تعديلات على قانون انتخاب الرئيس وتحويله إلى اللجنة التشريعية لتضمينها في القانون وإحالته إلى النواب من جديد للتصويت عليه”.

وتابعت الطبلقي حديثها بالقول: “من المفترض في الجلسة السابقة مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب ولكن موضوع مساءلة الحكومة أجلّ المناقشة”.

وأردفت: “لو تبقى لدينا متسع من الوقت بعد جلسة المساءلة، سنقوم بمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب”.

الطبلقي نوهت إلى أن جلسة المساءلة ستكون رسمية ومنقولة على الهواء.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

