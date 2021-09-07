مكتبة الكون.. سفير الكتاب الليبي في معرض اسطنبول الدولي للكتاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

تمثل مكتبة الكون للنشر والطباعة والتوزيع ليبيا في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في دورته السادسة والذي سيقام خلال الفترة من 9 الى 17اكتوبر 2021م.

وبحسب إدارة المعرض فقد تجاوز عدد دور النشر المشاركة في المعرض 250 ناشرا من تركيا وسوريا ومصر ولبنان والاردن وتونس وليبيا.

من جانبه قال مؤسس مكتبة الكون ومديرها العام (فتحي مختار بن عيسى) إن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية المكتبة للترويج للكتاب والكاتب الليبي من خلال الحرص على المشاركة في المعارض الدولية، مضيفا: ستشارك مكتبة الكون بنحو 54 عنوانا صدرت خلال العامين 2020 و2021 تغطي مجالات التاريخ. الصحافة. الشعر والقصة والرواية. الفقه. القراءات القرآنية وعلوم الحديث الشريف. التراجم والسير والمذكرات.