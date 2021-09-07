مكاسب جديدة للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية

العنوان_ليبيا

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات أرباب الأسر انخفاضاً مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء ، مسجلةً في آخر تحديث الأسعار التالية :

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.97 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.975 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.00 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.96 دينار

اليورو = 5.84 دينار

الجنية الإسترليني 6.88 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.79 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.00 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ209 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ243.8 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ278.6 دينار

كسر الفضة 2.25 دينار