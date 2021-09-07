انطلاق الدراسة المكمنية لحقلي النافورة وآمال النفطيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

عقد بمدينة إسطنبول الاجتماع الافتتاحي لانطلاق الدراسة المكمنية لحقلي النافورة/امال والتي ستقوم بتنفيذها شركة دي اند ام D&M الأمريكية في مقرها بمدينة دالاس بولاية هيوستن بالولايات المتحدة ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ هذه الدراسة سنة ونصف من الآن.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن حقل النافورة يتم تشغيله من قبل شركة الخليج العربي للنفط لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بينما تقوم شركة الهروج للعمليات النفطية بتشغيل حقل آمال لصالح المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سنكور الكندية من خلال اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج معتمدة بينهما منذ سنة 2008.

وبينت المؤسسة أنه تم إرساء هذه الدراسة لشركة دوقليار اند ماكنتون D&M المتخصصة والمعروفة عالمياً في إجراء مثل هذه الدراسات من خلال عطاء تم الإعلان عنه مسبقا.

وقد أستهل الاجتماع بعرضين مختصرين عن حقلي أمال والنافورة من قبل أخصائي شركتي الخليج والهروج تضمنا نبذة مختصرة عن طبيعة الحقلين المكمنية ومعدلات الإنتاج لكليهما منذ وضعهما على الإنتاج وكذلك خصائصهما المكمنية وطبيعتهما الجيولوجية.

كما استعرضت شركة D&M برنامج العمل والجدول الزمني ومراحل الدراسة والأسلوب الذي سيتبع في مراحل التنفيذ المختلفة.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة الوطنية للنفط عضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج ومدير تطوير الاحتياطي ومدير الاستكشاف وبعض الاخصائيين، كما حضر من شركة سنكور المدير التنفيذي لفرع ليبيا و بعض الاخصائيين.

وعن شركة الخليج رئيس لجنة الادارة ومدير الهندسة النفطية وبعض الاخصائيين وعن شركة الهروج رئيس لجنة الادارة ومدير الهندسة النفطية وبعض الاخصائيين وحضر عن شركة D&M كل من المدير التنفيذي للشركة ومدير المشروع وبعض الاخصائيين.