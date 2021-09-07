ليبيا الرابعة أفريقيًا من حيث إجمالي الإصابات بفيروس كورونا

حلّت ليبيا في المرتبة الرابعة على مستوى القارة الأفريقية، من حيث إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب مؤشرات موقع allafrica؛ فقد جاءت ليبيا رابعةً بـ 316.797 حالة، فيما تصدرت جنوب أفريقيا القائمة بـ 2.824.063 حالة، تلتها المغرب بـ 886.008 حالات، وحلّت تونس ثالثةً بـ 675.191 حالة.

أما من حيث عدد الوفيات؛ فقد جاءت ليبيا في المرتبة السابعة بإجمالي 4.343 حالة وفاة بسبب الفيروس، بعد كلٍّ من جنوب أفريقيا، تونس، مصر، المغرب، الجزائر، وإثيوبيا على التوالي.

وأشار الموقع إلى انتشار حالات كورونا في 55 دولة أفريقية، فيما سجل إعطاء أكثر من 6.907.5350 لقاحًا في جميع أنحاء القارة.

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