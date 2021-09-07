الدبيبة يعلن اعتقال أحد قادة «داعش» في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم (الثلاثاء)، عن اعتقال أحد قادة تنظيم «داعش» في ليبيا.

وغرد الدبيبة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» قائلا: «إن عملية القبض على امبارك الخارمي أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة والتي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي».

https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1435173689696342020

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل العملية أو مكانها أو منصب المعتقل داخل التنظيم.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلن «الجيش الوطني» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إلقاء القبض على «إرهابي» وصفه بـ«الخطير»، تابع لـ«تنظيم داعش» جنوب البلاد. وقال في بيان أصدره اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، إن وحدة المهام الخاصة لـ«لواء طارق بن زياد المعزز» المكلفة بمطاردة «العناصر الإرهابية» في الجنوب الغربي، «تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع للتنظيم المتطرف».