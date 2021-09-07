ليبيا تشارك في القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

وصل وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب إلى العاصمة النمساوية فيينا.

ويناقش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المقام تحت عنوان “القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب” والمنعقد في العاصمة النمساوية فيينا عدة موضوعات وقضايا أبرزها ميثاق عالمي للمساواة بين الرجال والنساء، التخفيف من جائحة كورونا على الديمقراطية، البرلمانات و الحوكمة العالمية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.

كما يشارك وفد مجلس النواب في القمة العالمية الأولي بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث سيتم مناقشة قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، دور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية بالإضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الافريقي من تفشي الإرهاب

وتعد مشاركة مجلس النواب تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، حيث سيعقد وفد مجلس النواب عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة .

الجدير بالذكر بأن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحكومة العالمية و تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي .

ويترأس وفد مجلس النواب الليبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بعضوية النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وعضو المجلس ربيعة بوراص ورئييس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل