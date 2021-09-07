ليبيا تشارك في القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
07 September, 2021
وصل وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب إلى العاصمة النمساوية فيينا.
ويناقش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المقام تحت عنوان “القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب” والمنعقد في العاصمة النمساوية فيينا عدة موضوعات وقضايا أبرزها ميثاق عالمي للمساواة بين الرجال والنساء، التخفيف من جائحة كورونا على الديمقراطية، البرلمانات و الحوكمة العالمية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.
كما يشارك وفد مجلس النواب في القمة العالمية الأولي بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث سيتم مناقشة قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، دور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية بالإضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الافريقي من تفشي الإرهاب
وتعد مشاركة مجلس النواب تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، حيث سيعقد وفد مجلس النواب عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة .
الجدير بالذكر بأن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحكومة العالمية و تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي .
ويترأس وفد مجلس النواب الليبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بعضوية النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة وعضو المجلس ربيعة بوراص ورئييس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل
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