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الدبيبة يشيد بالقبض على أحد قادة داعش في بني وليد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أشاد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على عملية إلقاء القبض على أحد قادة داعش داخل بني وليد من قبل قوة العمليات المشتركة بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وفي تغريدة على تويتر، قال الدبيبة: “إن عملية القبض على أمبارك الخازمي أحد قادة تنظيم داعش، نجاح كبير لقواتنا الأمنية وشبابنا البواسل بقوة العمليات المشتركة، والتي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض وطننا الغالي”.

وجاء ذلك بعدما أعلنت قوة العمليات المشتركة، اليوم، إلقاء القبض على إبراهيم الخازمي أحد قادة تنظيم داعش داخل مدينة بني وليد، لافتة إلى أن العملية جاءت بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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