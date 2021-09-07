مصدر لـ”218″: الدبيبة في طبرق للمساءلة.. والنواب يستبعد “سحب الثقة”

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة وفد من وزراء الحكومة إلى مدينة طبرق؛ حيث يعقد مجلس النواب جلسة استجواب الحكومة.

وقال مراسل “218” في طبرق: محيط مقر المجلس يشهد تشديدًا أمنيًا، قبيل انعقاد الجلسة، ووصول وفد رئيس الحكومة إلى قاعة النواب.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ”218″، انعقاد الجلسة المنتظرة، بنصاب قانوني.

وأضاف: المجلس سيطرح تساؤلاته على الحكومة دون التطرق لسحب الثقة، وأرجح اعتماد قوانين الانتخابات في الجلسة ذاتها.

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