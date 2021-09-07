الكوني يختتم زيارته للنيجر – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

اختتم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ظهر اليوم الثلاثاء زيارة للنيجر، استمرت ليومين التقى خلالها رئيس النيجر محمد باعزوم وعدد من المسؤولين في حكومته.

وجرى خلال اللقاء بحث عديد الملفات ذات الشأن المحلي والإقليمي، ومنها تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وقدم رؤيته لمعالجتهاحيث أبدى الرئيس باعزوم استعداده للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين.

وكان في توديع الكوني بمطار ديوري هاماني الدولي، رئيس الوزراء “أهامودو محمودو”، ووزير مفوض الخارجية، “يوسف محمد مختار”، وزير التعليم “رابعو عصمان“.