النواب يشارك في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

وصل وفد مجلس النواب إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب .

وحسب الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، فإن الوفد الذى يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري يضم كلا من النائب الثاني لرئيس المجلس د.احميد حومة وعضو المجلس ربيعة بوراص، ورئيس ديوان المجلس عبدالله المصري الفضيل.

ويناقش المؤتمر ميثاق عالمي للمساواة بين الرجال والنساء، والتخفيف من جائحة كورونا على الديمقراطية، والبرلمانات و الحوكمة العالمية، حيث يقان تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب».

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كما يشارك وفد مجلس النواب في القمة العالمية الأولي بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ، ويناقش قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب ، ودور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الافريقي من تفشي الإرهاب

ومن المقرر أن يعقد وفد مجلس النواب عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة. يشار إلى أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية و تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي.

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