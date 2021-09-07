الأطرش: توقيت قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق خاطئ وهو تشويش للعملية السياسية

ليبيا – قال أستاذ القانون سامي الأطرش إن توقيت قرار الإفراج عن قيادات النظام السابق خاطئ، ولا توجد أي مبررات يمكن البناء عليها لتنفيذ هذه الإفراجات، وهي تشويش للحالة السياسية في ليبيا.

الأطرش أضاف في تصريح لموقع “الجزيرة نت” أن “هذا القرار عاطفي وسياسي ونُفذ من دون دراسة كافية وفهم للحالة الليبية، لأن العدالة الانتقالية مهمة وتسوية الحقوق بين الناس واجبة للانتقال إلى بناء الدولة على أسس متينة، فلا بد من المحاكمات وتسوية الحقوق”.

وتابع: “لا أعلم إذا كان هناك حكم قضائي صدر بالإفراج عنهم لأنهم رموز للنظام السابق، لكن ليست كل قضية متكاملة من الناحية الجنائية وقد تكون هناك عيوب حصلت أثناء إجراء التحقيقات أو وجود أدلة ناقصة، فليس من الضروري أن كل متهم يفرج عنه بريء”.

وأوضح أن كل مصالحة في العالم لا بد أن تمر عبر العدالة الانتقالية أولًا، حتى يدخل المجتمع في مرحلة المصالحة الشاملة وليس عبر الحلول التلفيقية المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية