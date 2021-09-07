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بليحق: لا صحة لأخبار تعيين عبد الباسط البدري مستشاراً لرئيس المجلس

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تكليف عبد الباسط البدري بمهمة مستشار مجلس النواب، كما أكد عدم تكليف البدري بأية مهمة خارج الأراضي الليبية.

وكانت وسائل إعلامية على رأسها موقع روسيا اليوم، قد تداولت خبر لقاء البدري بنائب رئيس الخارجية الروسي والمبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

كما نشر موقع روسيا اليوم خبراً يفيد بلقاء بوغدانوف مع البدري بصفته مستشاراً خاصاً لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما نفاه بليحق جملةً وتفصيلاً.

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قناة 218 الليبية

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