بليحق: لا صحة لأخبار تعيين عبد الباسط البدري مستشاراً لرئيس المجلس

نفى عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تكليف عبد الباسط البدري بمهمة مستشار مجلس النواب، كما أكد عدم تكليف البدري بأية مهمة خارج الأراضي الليبية.
وكانت وسائل إعلامية على رأسها موقع روسيا اليوم، قد تداولت خبر لقاء البدري بنائب رئيس الخارجية الروسي والمبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
كما نشر موقع روسيا اليوم خبراً يفيد بلقاء بوغدانوف مع البدري بصفته مستشاراً خاصاً لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما نفاه بليحق جملةً وتفصيلاً.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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