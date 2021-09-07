الحويج للسفير الألماني: بلادكم من أهم الشركاء التجاريين لليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بالسفير الألماني لدى ليبيا ميشيل اون ماخت برفقته نائب السفير انكا انجليز أمس الاثنين، لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشاد الحويج خلال اللقاء بدور جمهورية ألمانيا في تعزيز الاستقرار بليبيا من خلال ملتقى برلين لدعم المسارات السياسية والأمنية و الاقتصادية.

وأشار إلى أن “ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة ليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً على “حرص حكومة الوحدة الوطنية على عقد شراكة حقيقية طويلة الأمد في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار خطتها لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم اللامركزية وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية”.

وحثَ الوزير الجانب الألماني على تشجيع الشركات الألمانية لدخول السوق الليبي والمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستثمار والتنمية وتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التكنولوجية والمعلوماتية.

من جانبه أكد السفير الألماني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع دولة ليبيا في مختلف المجالات واستعداد المؤسسات والشركات الألمانية في دخول السوق الليبي والمساهمة في تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالإضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم.

في ختام اللقاء أكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والحوار الاقتصادي بين البلدين من خلال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني.

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