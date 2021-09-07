وكيل وزارة النفط يبحث مع بلدية بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

بحث وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري علاقة الشركات النفطية الكائنة ببلدية بنغازي بالمجلس التسييري للبلدية، والتعاون المشترك بينهما بما يخدم الصالح العام ..

وأكد العبار خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس على ضرورة رفع درجات التعاون بين الشركات النفطية والبلدية وتسهيل سير إجراءاتها لديها، وتشجيع الشركات العاملة لدى الشركات النفطية لفتح مكاتب لها بالبلدية لما له من أثر إيجابي عليها.

وأشار العبار إلى أهمية حل بعض المشاكل عن طريق برامج التنمية المستدامة بالقطاع، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات والأعمال، و المواطنين ببلدية بنغازي.