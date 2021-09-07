الهجرة والإرهاب على رأس مباحثات الكوني ورئيس النيجر في نيامي

العنوان-نيامي

بحث، نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مباحثات في العاصمة النيجيرية نيامي، مع الرئيس محمد بازوم، حيث تركّزت المباحثات حول تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال الكوني، في تصريح مصور، إنه أجرى نقاشا مع رئيس النيجر، حول الهجرة والمجموعات المسلحة ووضع آلية مشتركة للحد من الهجرة والمجموعات المتطرفة والتي تعمل في التهريب.

وأضاف الكوني، كما ناقشنا قضايا هامة مشتركة على رأسها تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) وعودة الأمانة العامة للتجمع ودعوة وزراء خارجية دول التجمع لعقد اجتماع في طرابلس خلال المدة القادمة.