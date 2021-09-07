رئيس النيجر: استقرار بلادنا مرتبط باستقرار ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، مع رئيس جمهورية النيجر ، محمد باعزوم؛ مجموعة من الملفات الأمنية والعسكرية، التي من شأنها أن تُعزّز الاستقرار في البلديْن.

وشدد الجانبان على أهمية معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، من خلال وضع رؤية عمل مشتركة بين البلديْن، بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب “باعزوم” عن دعمه لجهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار، ومشروع المصالحة الوطنية، وعبّر عن أمله في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها؛ سعيًا إلى استقرار أكبر، مؤكدًا أن استقرار النيجر مرتبطٌ باستقرار ليبيا.

وتأتي هذه المباحثات على هامش زيارةٍ يقوم بها “الكوني” للعاصمة النيجرية نيامي، منذ يومين.

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