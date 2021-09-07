الخوجة: الدفعة الأولى من الإفراجات المالية لعدد 40169 موظفا وصلت إلى وزارة المالية

أحال وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، مخرجات لجنة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات.

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الإفراجات المالية وحمل رقم (12) لسنة 2021، بشأن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات المالية، والذي أوضح أن “وزير الخدمة المدنية أحال إلى وزير المالية كشفا بالوحدات الإدارية التي تم استلامها بلجنة الإفراجات المالية للتاكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج”.

وأكمل البيان؛ “حيث بلغ عدد الموظفين المستهدفين بالإفراج بهذه الدفعة (40169) موظف موزعين على (307) وحدة إدارية، كما تم إحالة كشف يتضمن عدد (17500) موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية المشمولين بقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم (83) لسنة 2013 م، الملحق للقرار (831) لسنة 2012م والتي تم إحالتها إلينا من مصلحة الأحوال المدنية”.

وختم البيان موضحًا أنه “جاري العمل على تجهيز الدفعة الثانية من الإفراجات، والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج ، وسيتم إحالتها فور الانتهاء من مراجعتها وتجهيزها”.

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