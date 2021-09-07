الحكومة تعلن موقفها من تأجيل جلسة استجوابها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه الالتزام بحضور جلسة الاستجواب المؤجلة إلى يوم الغد الأربعاء وذلك للمصلحة الوطنية العليا

وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أن الحكومة سلمت إجابات كافة الاسئلة مكتوبة لهيئة رئاسة مجلس النواب.

وأضاف حموده أنه في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية، تستغرب حكومة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلسة مسائلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة وعدم تبقي وقت كافي لعقدها، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق .

وعلق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة لاستجواب الحكومة إلى يوم الغد عقب استئنافها مباشرةً نظراً لتأخر الحكومة وعدم حضورها في موعدها.

وتتضمن نقاط الاستجواب عدّة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة، كما يتضمن الاستجواب تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.

كما يتضمن الاستجواب أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول ملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب وتواجد المرتزقة السوريين وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والموصلات. كما يتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة حول نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.

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