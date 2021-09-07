الناطق باسم الحكومة: الدبيبة ملتزم بحضور جلسة النواب المؤجلة غدا

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ملتزم بحضور جلسة المساءلة أمام مجلس النواب المؤجلة إلى يوم غدٍ، مشيرًا إلى أن «الحكومة سلمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة».

وعبَّر حمودة، في تصريح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن «استغراب حكومة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلسة مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة وعدم تبقي وقت كافٍ لعقدها، رغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق».

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