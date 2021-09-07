ليبيا تشهد استقرارًا في معدل وفيات كورونا لليوم الثاني على التوالي

استقر معدل وفيات فيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي، في ليبيا، حيث سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفاة 20 شخصًا، اليوم الثلاثاء، وهي الإحصائية الثانية خلال 48 ساعة.

وأظهر التحديث اليومي للوضع الوبائي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1.272، إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 228 إصابة لحالات مخالطة، وسجلت العاصمة طرابلس أعلى نسبة إصابة، بمعدل 287 إصابة جديدة، و117 حالة مخالطة.

وأظهرت التحاليل المعملية، سلبية 4.403 عينة من أصل 5.675 عينة، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية من المرض 1800، حتى مساء يوم أمس الاثنين.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 318 ألفًا و69 إصابة، منها 82 ألفًا و711 حالةً نشطةً، بينما تعافت 230 ألفًا و995 حالةً، وسجّل المركز 4.363 حالة وفاة.

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