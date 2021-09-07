وفد مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب

فيينا 07 سبتمبر 2021 (وال) -وصل وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب إلى العاصمة النمساوية فيينا، ويضم الوفد الذى يترآسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري كلا من؛ النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة، و عضو المجلس السيدة ربيعة بوراص، و رئيس ديوان مجلس النواب السيد عبدالله المصري الفضيل .

وسيناقش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المقام تحت عنوان ”القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب”،ا عدة موضوعات وقضايا ابرزها ميثاق عالمي للمساواة بين الرجال والنساء، التخفيف من جائحة كورونا على الديمقراطية، البرلمانات و الحوكمة العالمية.

كما سيشارك وفد مجلس النواب في القمة العالمية الأولي بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي و الأمم المتحدة ، حيث سيتم مناقشة قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، دور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية، إضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الأفريقي من تفشي الإرهاب.

وتعد مشاركة مجلس النواب تعزيزا للدبلوماسية البرلمانية، وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، حيث سيعقد وفد مجلس النواب عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة.

يشار أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، يعقد كل خمس سنوات، ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، و تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي.(وال فيينا) إ ه / س خ.

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