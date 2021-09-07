وفد مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب

فيينا 07 سبتمبر 2021 (وال) -وصل وفد مجلس النواب المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب إلى العاصمة النمساوية فيينا، ويضم الوفد الذى يترآسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري كلا من؛ النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومة، و عضو المجلس السيدة ربيعة بوراص، و رئيس ديوان مجلس النواب السيد عبدالله المصري الفضيل .
وسيناقش المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المقام تحت عنوان ”القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب”،ا عدة موضوعات وقضايا ابرزها ميثاق عالمي للمساواة بين الرجال والنساء، التخفيف من جائحة كورونا على الديمقراطية، البرلمانات و الحوكمة العالمية.
كما سيشارك وفد مجلس النواب في القمة العالمية الأولي بشأن مكافحة الإرهاب والتي ستعقد بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي و الأمم المتحدة ، حيث سيتم مناقشة قضايا الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب، دور البرلمانات في منع النزعة للتطرف وخطاب الكراهية، إضافة إلى الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الأفريقي من تفشي الإرهاب.
وتعد مشاركة مجلس النواب تعزيزا للدبلوماسية البرلمانية، وتبادل الآراء والخبرات حول القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، حيث سيعقد وفد مجلس النواب عدة لقاءات على هامش المؤتمر لإيصال وجهة نظر المجلس حول القضايا المختلفة.
يشار أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، يعقد كل خمس سنوات، ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، و تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي.(وال فيينا) إ ه / س خ.
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