وزارة العدل تنفي التصريحات المنسوبة للوزيرة

نفى المكتب الإعلامي بوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، التصريحات المنسوبة لوزيرة العدل حليمة البوسيفي والمتداولة عبر الفيسبوك مزورة.

المكتب الإعلامي، وفي تصريحات صحفية، أكد أن “الوزيرة لم تصرح لأي قناة متلفزة”، مشيراً إلى أن “الإفراج عن بعض السجناء جاء تطبيقًا للقانون وإرساءً لدولة العدالة”.

وأوضح أن “عملية الافراج تمت بتعليمات من رئيسي المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة”، منوها بأن “النائب العام المستشار الصديق الصور كان له دور أساسي وفعال في عمليات الإفراج”.

وأفاد بأن “وزارة العدل لجميع الليبيين وندرس جميع ملفات السجناء وستتوالى الإفراجات عن من قضوا مدتهم القانونية أو المتحصلين على أحكام براءة، او من قضوا مدتهم القانونية”.

وأشار إلى أن مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي سينتج عنها إفراجات بحق أغلب المساجين من جميع التوجهات، مضيفاً: “الساعدي القذافي متحصل على حكم براءة منذ 2019، وقرار الإفراج من النائب العام”.

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