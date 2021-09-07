بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت بالتعاون مع قسم البحث الجنائي زليتن ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن من القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن المدعو “م،ع،ا” الملقب بالشرير.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المتهم خلال قيامه بالتنسيق لعملية نقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر على متن قارب “زديك” وتم إنقاذ كامل المجموعة والبالغ عددهم 44 شخص من الجنسية الافريقية.