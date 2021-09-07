المفوضية العليا للانتخابات: عدد المسجلين من الخارج تجاوز الـ 9 آلاف ناخب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين من خارج البلاد؛ بلغ 9.046 ناخبًا، حتى تاريخ السادس من سبتمبر الجاري.

وتوزّع المسجّلون على دول عربية وغربية عدة، منها “المملكة المتحدة وماليزيا وتركيا وكندا والولايات المتحدة ومصر والإمارات”، ودول أخرى.

وكان العدد الأكبر من المسجلين من حصة المقيمين، في المملكة المتحدة بإجمالي 1.791 ناخبًا، ثم مصر بـ 1.153 ناخبًا، وتركيا بـ 726 ناخبًا.

وقد بدأت عمليات التسجيل بعد أن أعلنت المفوضية إتاحة الفرصة للمقيمين خارج البلاد بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمفوضية الشهر الفائت، قبل أن تقوم بتمديد فترة التسجيل حتى 17 سبتمبر الجاري.

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