الحويج وأونماخت يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، مايكل أونماخت، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد الحويج حرص الحكومة على عقد شراكة حقيقية طويلة الأمد في المجالات ذات الاهتمام المشترك، باعتبار ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي.

بدوره أكد أونماخت حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، ورغبة المؤسسات والشركات الألمانية في دخول السوق الليبي، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم.

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