المتحدث باسم مجلس النواب: سحب الثقة من الحكومة مازال قائما

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق اليوم الثلاثاء أن سحب الثقة من الحكومة مازال قائما.

وبين بليحق في مقابلة مع قناة “الحدث” أن مسألة سحب الثقة من الحكومة تعتمد على ردودها على تساؤلات النواب خلال جلسة الاستجواب المقررة يوم غد الاربعاء.

وحول ما سيحدث لو تخلفت الحكومة عن حضور جلسة يوم الغد أكد بليحق أن الجلسة سوف تعقد في موعدها وإن لم تحضر الحكومة سيكون الرأي لمجلس النواب بشأن الإجراء المتخذ.

ولفت بليحق إلى أن عدد النواب الحاضرين للجلسة يحقق النصاب وإن كان عقد الجلسة لا يحتاج لنصاب لأنها جلسة معلقة

واستبعد بليحق أن يؤثر استجواب الحكومة على الانتخابات مؤكدا أن المفوضية العليا تسير بشكل جيد لدعم المسار الانتخابيوالمجلس أقر قانون انتخاب الرئيس وسيقر قانون انتخاب مجلس النواب