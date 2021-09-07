الفارسي: المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لها تشريعاتها وقوانيها وأجهزة عدلية تتولى الاحتكام بموجبها

ليبيا – اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لها تشريعاتها وقوانيها وأجهزة عدلية تتولى الاحتكام بموجبها، وجبر الضرر وقياس التنازلات.

الفارسي قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ليست مجرد تسويات وبروبوغاندا وإعلام مغرض، ومواقف انتقائية لخلق تحالفات غالبًا ماتكون واهية ووهمية.

وأضافت: “لسنا مع الظلم بل رد المظالم، ولسنا مع طمس الحقائق بل كشفها، والقضاء سيد للحكم بالعدل والميزان، وليس بالاستقواء”.

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