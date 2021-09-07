بعد تعليق جلسة مساءلة “الحكومة”.. وفد أممي يصل إلى مقر “النواب”

علّق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جلسة مساءلة الحكومة، بعد دقائق من انطلاقها بمقر النواب في طبرق، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقرّر رئيس المجلس تعليق الجلسة إلى يوم الغد؛ نظرًا لتأخر الحكومة، وعدم حضورها في موعدها المحدد، ليصل، بعدها، بدقائق وفدٌ أمميٌ إلى مقر مجلس النواب في طبرق، ومن المرجّح أن يلتقي رئيس البرلمان.

ووصل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رفقة وفد حكومي إلى مدينة طبرق؛ لحضور الجلسة المخصّصة لاستجواب الحكومة.

وأفاد مراسل “218” أن المجلس سيطرح تساؤلاته على الحكومة دون التطرق لسحب الثقة، مشيرًا إلى أنه لدى مجلس النواب تساؤلات ستُوجّهها 12 لجنةً نيابيةً.

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