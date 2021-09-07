مباحثات ليبية يونانية حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

ناقشت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في أثينا مع نظيرها اليوناني، نيكوس ديندياس، آلية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتباحث الطرفان إمكانية الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والصحة، والمساهمة في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وعودة حركة الطيران وإعادة افتتاح المجال الجوي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال إحياء وصيانة المدن الإغريقية القديمة.

بدوره أعرب ديندياس عن رغبته في الانضمام إلى مبادرة استقرار ليبيا، مؤكدا دعمه الكامل لها وتطلعه للاستثمار فيها.

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