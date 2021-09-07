بليحق: الحكومة صرفت أكثر من ‏‏50 مليار من دون أن تحقق أي نتائج مرجوة

أوضح الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الإثنين، أنه سيتم مساءلة الحكومة حول العديد من الملفات وصرفها أموال طائلة قبل اعتماد الميزانية دون تحقيق أي نتيجة.
بليحق، وفي تصريحات لقناة العربية الحدث، قال: “سيتم مساءلة الحكومة حول التصريحات التي خرجت منها والتي يراها بعض النواب أنها لا تخدم توحيد المؤسسة العسكرية، وجلسة استجواب الحكومة بسبب تقصيرها في عدد من الملفات رغم المبالغ الطائلة التي صرفتها بشكل غير منضبط”.
وتابع: “وفقا للقانون الليبي، هناك نص قانوني بأن تصرف 1/ 12 من الميزانية السابقة لحين اعتماد الميزانية، لذلك لسنا نعرقل أي من عمل الحكومة، ولكن النقيض من ذلك صرفت الحكومة أكثر من 50 مليار من دون أن تحقق أي نتائج مرجوة، وليس لها أعذار”.
وأضاف: “بالنسبة لأمر سحب الثقة من الحكومة، فللحكومة حق الرد على كافة الاتهامات وجهزنا البنود للحكومة، وتقدم مبرراتها، لكن مسألة سحب الثقة من غيره يعود لأعضاء مجلس النواب ومدى اقتناعهم من عدمها بردود الحكومة، والمسألة هي الملفات الملحة التي تواجه مجلس النواب في عدد من النقاط مثل توحيد المؤسسات وتحقيق العدالة المؤسس عليه الاتفاق الأخير بأن يكون هناك توزيع عادل لكل الأقاليم، وعدم التزام الحكومة بذلك فسيكون خرقا للاتفاق السياسي وتعيد مبدأ اللاثقة بين الأقاليم المختلفة في ليبيا، وهو ما لم يخدم وحدة البلاد”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك