بليحق: الحكومة صرفت أكثر من ‏‏50 مليار من دون أن تحقق أي نتائج مرجوة

أوضح الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الإثنين، أنه سيتم مساءلة الحكومة حول العديد ‏من الملفات وصرفها ‏أموال طائلة قبل اعتماد الميزانية دون تحقيق أي نتيجة.

بليحق، وفي تصريحات لقناة العربية الحدث، قال: “سيتم مساءلة الحكومة حول التصريحات التي خرجت منها والتي يراها بعض النواب أنها لا تخدم توحيد المؤسسة ‏العسكرية، وجلسة استجواب الحكومة بسبب تقصيرها في عدد من الملفات ‏رغم المبالغ الطائلة التي صرفتها بشكل غير منضبط”.

وتابع: “وفقا للقانون الليبي، هناك نص قانوني بأن تصرف 1/ 12 من ‏الميزانية السابقة لحين اعتماد الميزانية، لذلك لسنا نعرقل أي من ‏عمل الحكومة، ولكن النقيض من ذلك صرفت الحكومة أكثر من ‏‏50 مليار من دون أن تحقق أي نتائج مرجوة، وليس لها أعذار”.

وأضاف: “بالنسبة لأمر سحب الثقة من الحكومة، فللحكومة حق الرد على ‏كافة الاتهامات وجهزنا البنود للحكومة، وتقدم مبرراتها، لكن مسألة ‏سحب الثقة من غيره يعود لأعضاء مجلس النواب ومدى اقتناعهم ‏من عدمها بردود الحكومة، والمسألة هي الملفات الملحة التي تواجه مجلس النواب في عدد ‏من النقاط مثل توحيد المؤسسات وتحقيق العدالة المؤسس عليه ‏الاتفاق الأخير بأن يكون هناك توزيع عادل لكل الأقاليم، وعدم ‏التزام الحكومة بذلك فسيكون خرقا للاتفاق السياسي وتعيد مبدأ ‏اللاثقة بين الأقاليم المختلفة في ليبيا، وهو ما لم يخدم وحدة ‏البلاد”.

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