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الساعدي: الحملة الأمنية نجحت في إيقاف جميع الاعتداءات على جهاز النهر الصناعي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير مكتب الإعلام في جهاز النهر الصناعي، صالح الساعدي، في تصريح حصري لقناة ليبيا، إن الحملة الأمنية لضبط الاعتداءات أثمرت عن إيقاف الاعتداءات التي فاقت 400 وصلة غير شرعية، علما أن القيمة التقديرية للمياه وصلت إلى حوالي 150 ألف متر مكعب تم توفيرها خلال هذه الحملة، مشددا على ضرورة وجود قوانين رادعة لمرتكبيها للحد من هذه الاعتداءات.

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قناة ليبيا

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