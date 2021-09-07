البعثة الأممية تؤكد أهمية عمل المؤسسة الوطنية للنفط كفاعل محايد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن عمل المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية عمل المؤسسة الوطنية للنفط كفاعل محايد يعمل لصالح الدولة ككل.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها بوساطة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لضمان وحدة وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أن عمل المؤسسة الوطنية للنفط دون عوائق يظل ركيزة للأمن والاقتصاد الليبي.

كما رحبت البعثة بقرار المؤسسة الوطنية للنفط دمج جميع موظفي المؤسسة الموازية بهدف ضمان وحدتها التنظيمية.