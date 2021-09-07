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يان كوبيتش “يطير” لطبرق للقاء عقيلة صالح بعد تأجيل مساءلة الحكومة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا يان كوبيتش إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق عقب وقت قصير من تأجيل جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية.

وأفادت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن كوبيتش سيلتقي رئيس المجلس عقيلة صالح لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا .

يشار إلى أن مجلس النواب أجل جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفقا لبنود الاستجواب المحالة إليها من قبل المجلس إلى يوم غد الأربعاء معللا قرار التأجيل بتأخر وصول وفد الحكومة إلى قاعة المجلس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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