إزالة 32 وصلة غير شرعية على المسار الأوسط

قام جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بإزالة 32 وصلة غير شرعية على المسار الأوسط، عثر عليها أمس، في المسافة الواقعة من المحطة بموقع الشويرف إلى المحطة أمام المنطقة السكنية في موقع الحساونة، حسب بيان الجهاز على فيسبوك

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