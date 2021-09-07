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استغراب حكومي لتأجيل مجلس النواب جلسة المساءلة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة عن استغراب الحكومة لما شهدته قاعة مجلس النواب من تأجيل لجلسة المساءلة بذريعة وصول الحكومة في وقت متأخر وعدم تبقي وقت كافي لعقدها رغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق .

وكشف حمودة عبر صفحته الرسمية عن أن الحكومة قد سلمت إجابات كافة الأسئلة الواردة في بنود الاستجواب مكتوبة لهيئة ورئاسة المجلس ، ناقلا عزم الحكومة ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المساءلة المؤجلة ليوم الغد الأربعاء تقديرا للمصلحة الوطنية .

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أجل جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية عقب وصولها لقاعة المجلس بوقت قصير .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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