النائب العام يعدد جرائم الداعشي امبارك الخازمي المقبوض عليه في مدينة بني وليد

عدد النائب العام الصديق الصور جرائم الداعشي امبارك الخازمي المقبوض عليه اليوم الأحد، في مدينة بني وليد.

ومن بين الجرائم:

دعم عناصر تنظيم الدولة عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة .

الاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية نظير اطلاق سراح المجنى عليهم .

الاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع القتل ( الموسومة بالاغتيالات ) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت .

الاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها ، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة .

ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج ، اظهرها : الانضمام إلى تنظيم محضور ، لوحظ نشاطه الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتماده للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرضه الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة اعمالها في جزء من إقليم الدولة .

شرع مع أخرين في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا.

ارتكب مع أخرين بأرض الدولة افعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة .

اشترك مع أخرين في قيادة مجموعة مسلحة ارتكبت وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة اعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بالمدن الليبية التي سيطر عليها عناصر التنظيم .

يذكر أن المنطقة الغربية تشهد تواجد العديد من العناصر الإرهابية المتطرفة والمطلوبة و الفارة من المنطقة الشرقية ومختلف المدن والمناطق التي تتواجد بها القيادة العامة للقوات المسلحة.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

