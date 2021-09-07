أول تعليق روسي على الإفراج عن الساعدي القذافي وقيادات من النظام السابق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 September, 2021

ثمنت وزارة الخارجية الروسية مبادرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى بشأن اطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة فى البلاد التي انتهت بالافراج عن الساعديالقذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، ورموز من النظام السابق مثل ناجى احرير و احمد رمضان.

ورحبت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، بهذا القرار الذي جاء فى الوقت المناسب من أجل دفع البلاد نحو مصالحة وطنية واستعادة السلام الذي طال انتظاره في هذه الدولة الصديقة.

وقال البيان إن هذه الخطوة هي فرصة لليبيين من أجل “التغلب على أعباء المظالم المتبادلة والتناقضات الحادة التي تراكمت على مدى سنوات عديدة… وهي “خطوة مهمة نحو المصالحة الليبية المشتركة واستعادة السلام الذي طال انتظاره والاستقرار في هذه الدولة الصديقة تقليديًا لنا.”

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