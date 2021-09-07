وزير الاقتصاد يبحث عودة الشركات الألمانية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميشيل اون ماخت تشجيع الشركات الألمانية لدخول السوق الليبية والمشاركة في تنفيذ مشاريع الاستثمار والتنمية وتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التكنولوجية والمعلوماتية.

وأشاد الحويج بدور ألمانيا في تعزيز الاستقرار في ليبيا من خلال ملتقى برلين لدعم المسارات السياسية والأمنية و الاقتصادية.. مؤكدا على أنها أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي، مؤكداً حرص حكومة الوحدة الوطنية على عقد شراكة حقيقية طويلة الأمد في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار خطتها لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم اللامركزية وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية

وأكد السفير الألماني من جانبه على حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات واستعداد المؤسسات والشركات الألمانية في دخول السوق الليبية والمساهمة في تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالإضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم

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