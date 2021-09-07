“الإفراجات المالية” تحيل مرتبات أكثر من 40 ألف موظف

أصدرت لجنة الإفراجات المالية بيانا بشأن إحالة الدفعة الأولى من الإفراجات لـــــ 40169 موظفا موزعين على عدد 307 وحدات إدارية.

وأحالت اللجنة -في بيان اطلعت 218 على نسخة منه- كشفاً يتضمن عدد 17500 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية فيما قالت إنها بصدد التجهيز للدفعة الثانية من الإفراجات والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة قبل إحالتها.

يشار الى أن لجنة الإفراجات معنية بمعالجة الوضعية المالية والإدارية لموظفي القطاع العام الممولين من الخزانة العامة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية