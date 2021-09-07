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الإفراج عن نجل القذافي أولى خطوات المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

لم تدخر الجهات الحكومية والأمنية جهدا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإغلاق صفحات الماضي المؤلمة التي عانى منها الشعب، والتي تمثل خطوة الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

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قناة ليبيا

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