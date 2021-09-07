قشوط: تنظيم الإخوان متخوف من نتائج الانتخابات في المنطقتين الجنوبية والشرقية

قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إن تنظيم الإخوان متخوف من نتائج الاقتراع في المنطقتين الجنوبية والشرقية، اللتين رفض مواطنوهما أفكار الإخوان، وواجهوه سياسيًا وعسكريًا.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع لـ”العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن الهدف من وجود تحركات سياسية وأخرى اجتماعية لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة الجنوبية هو شق الصفوف لتفويت الفرصة على التيار الوطني لحصد أي مقاعد في تلك الدوائر، ما يجعل هذه المقاعد تسقط في أيديهم بطريقة أو بأخرى.

وتابع الباحث السياسي: “الجماعة الضالة وصلت إلى المنطقة الجنوبية تحت الغطاء القبلي، عن طريق اختيارهم لشخصيات لها وزن اجتماعي أو من عائلات لها ثقل”.

وأشار إلى أنهم نجحوا في تمويل أنفسهم عن طريق تهريب الوقود والسلع وتدشين السوق السوداء لها، مؤكدًا أنهم يسعون الآن للفوز بالانتخابات بذات الطريقة.

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