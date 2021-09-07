السائح يبحث مع سفيرة بريطانيا بليبيا انتخابات 24 ديسمبر

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح الثلاثاء لدى استقباله سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل مستجدات العملية الانتخابية والتحضيرات للمراحل القادمة بعد مرحلة تسجيل الناخبين إلى جانب الخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية .

وعبرت هارندل عن دعم حكومتها للانتخابات الليبية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر القادم مشيدة بجهود المفوضية في هذا المجال وسعيها لتقديم نموذج احترافي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا .

ونقلت الصفحة الرسمية للمفوضية أن زيارات ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية لمقرها يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقبلة .

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