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الدبيبة يشارك في احتفالية أقيمت تقديرا لنقله الاختصاصات للبلديات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

شارك رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، في احتفالية أقيمت على خلفية نقل الاختصاصات إلى البلديات، وتفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء الحكومة الصادر في وقت سابق.

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قناة ليبيا

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