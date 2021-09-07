الدبيبة يشارك في احتفالية أقيمت تقديرا لنقله الاختصاصات للبلديات

شارك رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، في احتفالية أقيمت على خلفية نقل الاختصاصات إلى البلديات، وتفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء الحكومة الصادر في وقت سابق.
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قناة ليبيا
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