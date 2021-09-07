الزياني: يجب اتخاذ تونس قدوة لطرد تنظيم الإخوان الإرهابي ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم تجاه البلاد

قال المحلل السياسي الليبي ناصر الزياني إن المال الفاسد قد تسلل خلسة إلى الجنوب الليبي لعقد صفقات مشبوهة بين تيار الإسلام السياسي وبعض من وصفهم بـ”ضعاف النفوس”.

الزياني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين أضاف: “بعض المرشحين عرضت عليهم مبالغ مقابل انسحابهم من السباق الانتخابي”، مشيرًا إلى أن أكثر من مرشح كشفوا عن تلك الوقائع.

وأكد أن تيار الإخوان المسلمين بعد انتكاس شعبيته داخل ليبيا لجأ إلى شق الصفوف والإغراء المادي، عن طريق اختلاساته من مصرف ليبيا المركزي طيلة السنوات الماضية.

الزياني طالب بالحزم ضد الإخوان، واتخاذ تونس قدوة لطرد التنظيم الإرهابي ومساءلتهم ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم تجاه البلاد.

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