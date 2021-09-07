المنفي يبحث مع وزيرة العدل ملف الإفراج عن السجناء السياسيين

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإفراج عن نائب رئيس كتيبة الحماية الخاصة بالقذافي ناجي حرير في إطار دعم المصالحة الوطنية حسب وصفه .

وجدد المنفي خلال لقائه بوزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن تأكيده على تطبيق القوانين واحترام قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خطة المصالحة الوطنية التي تبناها المجلس من الأيام الأولى لتسلمه مهامه .

يشار أنه تم خلال اليومين الماضيين الإفراج عن نجل معمر القذافي الساعدي وقلم مكتبه أحمد رمضان بعد سنين قضوها في السجن .

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