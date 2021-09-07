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المنفي يبحث مع وزيرة العدل ملف الإفراج عن السجناء السياسيين

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإفراج عن نائب رئيس كتيبة الحماية الخاصة بالقذافي ناجي حرير في إطار دعم المصالحة الوطنية حسب وصفه .

وجدد المنفي خلال لقائه بوزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن تأكيده على تطبيق القوانين واحترام قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خطة المصالحة الوطنية التي تبناها المجلس من الأيام الأولى لتسلمه مهامه .

يشار أنه تم خلال اليومين الماضيين الإفراج عن نجل معمر القذافي الساعدي وقلم مكتبه أحمد رمضان بعد سنين قضوها في السجن .

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قناة 218 الليبية

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